Ouderenbond: senioren klikken vaak op onbetrouwbare Google-resultaten

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Ouderen vinden het lastig om te zien welk Google-zoekresultaat een advertentie is. Dat zijn doorgaans de eerste zoekresultaten die Google toont. Daardoor komen ze regelmatig uit op een onbetrouwbare partij. De belangenorganisatie voor ouderen ANBO deed onderzoek, waarbij bleek dat 38% van 65-plussers het verschil tussen een advertentie en een echt zoekresultaat moeilijk kan zien. Nog eens een kwart van de ondervraagden zegt helemaal niet te kijken of iets een advertentie is of niet.