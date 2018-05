ING-klant is salariswoede snel weer kwijt

Bij de presentatie van de cijfers uit het eerste kwartaal van dit jaar, wilde Hamers nog niet terugblikken op de orkaan aan verontwaardiging die losbarstte nadat de bank in maart het plan om salaris stevig te verhogen bekendmaakte.

„Ik denk dat het goed is om te zien dat als je je blijft focussen op je passie, klanten goed bedient en de dienstverlening blijft verbeteren, je dergelijke commotie kunt doorstaan”, wilde hij alleen kwijt. De interne evaluatie van het in het gezicht van ING ontplofte salarisplan, loopt nog.

Groei

Hamers voelt zich gesterkt door de prestaties uit de bewuste periode van begin dit jaar. Hierin is het speuren met een stofkam naar gevolgen van de commotie bij ING. In Nederland, het oog van de storm, nam het klantenspaargeld bijvoorbeeld wederom toe, van €1,39 miljard een jaar geleden naar €1,42 miljard nu.

Volgens ING groeide ook het klantenbestand in het thuisland, hoewel de bank geen specifieke cijfers wil openbaren. „De toename van klanten is vergelijkbaar met die uitvorige kwartalen”, aldus Hamers. Ook groeide de commissie-inkomsten, met €4 miljoen naar €155 miljoen.

De opgelopen deuk in de reputatie van ING is inmiddels ook hersteld, beweert Hamers: „De net promotor score liep tijdens de commotie iets omlaag, maar is nu terug op het normale niveau. Alle collega’s hebben heel goed werk verricht om die verlaging niet structureel te houden. Onze reputatie blijft uitstekend.”

België

In België liepen de prestaties daarentegen wel terug. De inkomsten kwamen daar in het eerste kwartaal uit op €610 miljoen, tegen €645 miljoen een jaar eerder. Hier is ING echter wel gebonden aan een wettelijke ondergrens van 0,11% rente op spaargeld. Tegelijkertijd fuseert ING België met dochteronderneming Record Bank, waarbij onder meer portefeuilles hypotheken worden doorverkocht.