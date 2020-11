Column: geniet maar even van winstsprong bedrijven

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Alle aandacht was even voor het politieke theater van de macht. Veel is nog onduidelijk, maar beleggers vieren feest. Omdat de onzekerheid over is, wellicht. Maar ook omdat in dit derde kwartaal de winstcijfers weer beter zijn dan verwacht. Ondanks alles zet het economische herstel gewoon door.