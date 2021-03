Analyse bouw: perverse prikkel voor gemeenten

Premium Financieel

’Die Marble-Mania rond woningbouw moet stoppen’

De woningbouw in Nederland kan alleen versneld worden als er in het hele land dezelfde eisen gehanteerd worden. „Wij hebben standaardwoningen, maar we moeten in elke gemeente apart om tafel met de commissie Welstand”, legt ceo Alfred Vos van VolkerWessels de vinger op de zere plek van de trage wonin...