’Smakelijke vertrekbonus voor topman Just Eat Takeaway in VS’

Maloney (44) is de oprichter van Grubhub. Deze Amerikaanse maaltijdenbezorger werd vorig jaar opgeslokt door Just Eat Takeaway, het moederconcern van Thuisbezorgd.nl.

Sinds de overname had Maloney de leiding over de Amerikaanse activiteiten van Just Eat Takeaway. De onderneming meldde vorige week echter dat het aantal orders in de VS tegenviel.