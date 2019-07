ING en Rabo bieden eerste groene Chinese lening

Het geldt als de grootste lening met duurzaamheidsdoelen ooit verstrekt aan een Chinese grondstoffenhandelaar, aldus betrokken Nederlandse banken ING en Rabobank, die ook zelf deelnamen, en naast ABN Amro en zeventien banken als coördinator actief waren.

Cofco International heeft zich daarbij duidelijk verbonden aan de beloften van een duurzamere productie, stellen de banken.

Cofco moet aan doelstellingen voldoen om in aanmerking te blijven komen voor de financiering. Haalt Cofco de doelen, dan bieden de financiers een korting.

De lening is $2,1 miljard totaal in omvang. Het is de eerste keer dat een Chinese grondstoffenhandelaar zo’n lening uitzet, stellen de banken.

Voor Leonie Schreve, Global Head of Sustainable Finance bij ING, blijkt uit de deal dat haar klanten actief de overgang naar duurzaamheid in China willen helpen financieren.

Voor Jan van Nieuwenhuizen, lid van de raad van bestuur van de Rabobank, betekent de lening dat het Chinese bedrijf zich duidelijk engageert in enkele moeilijke agrarische terreinen, stelt hij.