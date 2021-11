Premium Het beste van De Telegraaf

Kijkje achter de schermen bij netwerkkoningin Merlin Melles

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Netwerkkoningin Merlin Melles laat niet meer dan vijfhonderd leden toe: „Dan weet ik van elk lid wat hij doet, wat zijn visie is en wat zijn passie is.” Ⓒ Marijn Fidder

Amsterdam - De ruimtereis van de 18-jarige Oliver Daemen die afgelopen juli samen met Amazon-oprichter Jeff Bezos in een raket werd gelanceerd, had bijna niet plaatsgevonden. Oliver en zijn vader, zakenman Joes Damen, mochten vanwege de strenge Covid-restricties de Verenigde Staten niet in. Een telefoontje van netwerkkoningin Merlin Melles aan de Amerikaanse ambassade was genoeg om toch groen licht te krijgen.