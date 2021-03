Arcelor ijzersterk op voorzichtige beurs

Rond 16.35 uur noteert de AEX-index 0,3% hoger op 666,4 punten. De graadmeter sloot maandag 2,1% in de plus. De AMX koerst 0,2% lager bij 993,2 punten. De koersenborden in Londen (+1%), Parijs (+0,7%) en Frankfurt (+0,6%) kleuren groen.

„De rust keert terug op de markten”, zegt vermogensstrateeg Renco van Schie (Valuedge). Vorige week zorgde de hard opgelopen rente voor een verkoopgolf op de aandelenmarkten. Maandag herstelden de koersen echter weer nadat de rente terugzakte.

„Het is vandaag echter een beetje voorzichtig. Ik ben er niet van overtuigd dat de beurzen de inflatie-angst volledig van zich af hebben geschud”, stelt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro.

Van Schie kijkt deze week met extra belangstelling naar toespraken van de Amerikaanse centrale bankiers Jerome Powell en Lael Brainard. „Zij zullen proberen om de markten gerust te stellen en zeggen waarschijnlijk dat zij de rente in de gaten houden en de economie blijven stimuleren.”

De beurzen in New York koersen vanmiddag verdeeld. Techbeurs Nasdaq staat 0,4% lager. De Dow Jones-index klimt 0,1%. De indices sloten maandag fors hoger: de Dow Jones noteerde 2% winst, met een uitschieter voor Berkshire Hathaway van Warren Buffett.

ArcelorMittal aan kop, Unibail onderop

In de AEX is staalfabrikant ArcelorMittal de koploper met een plus van 3,3%. Telecomconcern KPN stijgt 2,3% na maandag ook al 3% meer waard te zijn geworden.

Speciaalchemiebedrijf IMCD mag 2% bijschrijven. De AEX wordt eveneens vooruit geholpen door zwaargewicht Unilever (+1,2%).

Winkelvastgoedfonds Unibail (-3%) staat onderaan bij de hoofdfondsen. De chipmachinefabrikant ASMI (-1,2%) en ASML (-1,1%) behoren eveneens tot de verliezers.

Bierbrouwer Heineken (-1%) reageert op berichten over de vertrekvergoeding van oud-topman Jean-François Van Boxmeer van €5,5 miljoen. Die zou afwijken van de code voor het bedrijfsleven. Volgens Heineken geldt de afspraak met Van Boxmeer van voor de code.

Maaltijdenbestelconcern Just Eat Takeaway zakt 0,1%. Takeaway-oprichter Jitse Groen behoort tot de investeerders die €30 miljoen steken in online supermarkt Crisp.

In de AMX straalt verlichtingsproducent Signify met een winst van 1,9%. Financieel dienstverlener Intertrust staat 1,7% hoger.

Luchtvaartconcern Air France KLM (-2%) is de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. Biotechnoloog Pharming (-1,7%) begint met het Amerikaanse Invitae een genetisch testprogramma, dat artsen helpt bij het identificeren van patiënten met APDS, een afwijking van het immuunsysteem.

Bij de smallcapsfondsen veert metalenleverancier AMG met 3,5% op. Vermogensbeheerder Berenberg verhoogt het koersdoel voor het aandeel AMG van €30 naar €36, bij een ongewijzigd koopadvies.

Detacheerder DPA stijgt 7,3% naar €1,70 dankzij het overnamebod van Gilde. De investeerder wil DPA van de beurs halen voor €79,8 miljoen. Dat komt neer op €1,70 per aandeel DPA.

CM.com, aanbieder van cloudsoftware voor e-commerce, wint 0,7% op de overname van betaligsplatform PayPlaza tegen €10 miljoen.

