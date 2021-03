Shell en tech duwen AEX naar verliesje

De AEX noteert rond kwart voor tien 0,3% in het rood bij 662,6 punten. De graadmeter sloot maandag 2,1% hoger. De AMX koerst 0,2% lager bij 992,9.

De Britse FTSE-index en Duitse DAX raken 0,4% kwijt, de Franse CAC-40 dipt met 0,3%. Nieuwe Duitse detailhandelscijfers toonden een forse daling over afgelopen maand: 4,5% afname op maandbasis, op jaarbasis 8,7% teruggang..

Het Economisch Bureau van ABN Amro meldt dat de Nederlandse retailsector zware tijden tegemoet gaat en pas in 2022 kan herstellen van de coronacrisis.

In Azië noteert de Nikkei 0,9% verlies. De beurs in Shanghai raakt 1,6% kwijt, de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,5%. Markten kijken daar verscherpt naar de centrale bank van Australië die mogelijk via een rentewijziging meer steun toezegt aan zijn bedrijven.

Beurzen in New York gaan volgens de laatste futures om half vier rond 0,2% lager openen. Zij sloten maandag fors hoger: de Dow Jones noteerde 2% wint bij 31.535,51 punten, met een uitschieter voor Berkshire Hathaway van Warren Buffet. Het aandeel Zoom schoot omhoog op sterke kwartaalcijfers.

Maar veel beleggers keken naar de rentemarkt. De vergoeding voor de beeldbepalende Amerikaanse 10-jaars staatsobligatie krimpt vandaag tot 1,148%. Vorige week was dit 1,6%, de vrees voor versnelde inflatie tempert iets.

Coronazorgen

Corona biedt opnieuw ophef. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt in een studie dat het ’onrealistisch’ is te verwachten dat de coronapandemie in 2021 voorbij zal zijn.

Het aantal coronabesmettingen is opgelopen naar 114,4 miljoen volgens data van het Johns Hopkins Institute, 2,54 miljoen mensen zijn eraan overleden.

De euro slankt 0,2% af tot $1,2020. De prijs van Brentolie daalt 1,2%. Goud (-0,5%) een zilver (-1,5%) verliezen eveneens.

Cryptomunt bitcoin stootte vannacht door de $50.000-grens.

Shell verliest

Bij de hoofdfondsen gaat energieconcern Shell onderin met 2% terug. Betalingsverwerker Adyen daalt 0,9%.

Chipmachineproducenten ASML (-0,5%) en ASMI (-0,8%) worden teruggezet. Bij het Almeerse ASMI verhoogt KBC het koersdoel van €125 naar €130 bij een koopaanbeveling die niet wijzigde.

Brouwer Heineken (-0,2%) reageert op berichten over de vertrekvergoeding van oud-topman Jean-François Van Boxmeer van €5,5 miljoen. Die zou afwijken van de code voor het bedrijfsleven. Volgens Heineken geldt de afspraak met Van Boxmeer van voor de code.

Biotechfonds Galapagos stijgt 1,6%.

Telecombedrijf KPN gaat opnieuw bovenin mee op 1,4% koerswinst. Een dalende marktrente is doorgaans goed voor telecom- en energiebedrijven.

PostNL achterop

Bij de middelgrote fondsen noteert PostNL 1,6% correctie ten opzichte van maandag.

Onderin staat Eurocommercial Properties bovenaan met 1,2% koersstijging. Air France KLM houdt steun met 1,1% winst.

Biotechnoloog Pharming begint met het Amerikaanse Invitae een genetisch testprogramma, dat artsen helpt bij het identificeren van patiënten met APDS, een afwijking van het immuunsysteem.

In de sector van supermarkten meldden zich Jitse Groen van Just Eat Takeaway en de oprichters van Adyen en Vinted die €30 miljoen investeren in de nieuwe websupermarkt Crisp, meldt het FD. Ahold Delhaize meldt in de Financial Times te zien hoe bij e-commercebedrijven kleine ondernemers uit de markt worden gedrukt. Het Duitse Hello Fresh rapporteert een omzetverdubbeling over zijn vierde kwartaal tot €3,75 miljard.

Bij de smallcaps veert metalenleverancier AMG met 3% op. Berenberg verhoogt het koersdoel bij een koopadvies van €30 naar €36.

Detacheerder DPA stijgt 8% na het overnamebod van investeerder Gilde.

CM.com, aanbieder van cloudsoftware voor e-commerce, wint 3% op de overname van betaligsplatform PayPlaza tegen €10 miljoen.

