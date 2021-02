Financieel

AkzoNobel kleurt rood; belegger ziet Vopak zitten

De AEX komt dinsdag in de late middaghandel nauwelijks in beweging. Beleggers kijken vooral uit naar de resultaten van de bankensector later deze week. Randstad en Unibail voeren de lijst met winnaars aan. Akzobel moet terrein prijsgeven.