Galapagos leidt in winstgevende AEX

De AEX staat rond 12.15 uur 0,3% hoger op 626,4 punten. De belangrijkste Amsterdamse beursgraadmeter is zijn jaartop van 629,2 punten daarmee op een haar na genaderd. De AMX levert 0,7% in op 921,1 punten.

De schommelingen op de overige Europese beursgraadmeters blijven ook beperkt. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klimmen respectievelijk 0,4%, 0,2% en 0,1%.

In Azië bleven de koersschommelingen vanochtend beperkt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,2% lager.

De indexfutures wijzen op een vlakke start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Donderdag sloot de Dow Jones-index 0,5% hoger en pakte de Nasdaq-index er 0,8% bij, in de verwachting dat de Democraten en Republikeinen een deze dagen een akkoord tekenen over $900 miljard aan nieuwe coronasteun.

Aan het Brexitfront verklaarden de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dat het moeilijk wordt om nog tijdig een handelsakkoord te sluiten. Vooral op het vlak van visserij blijven Britse en EU-onderhandelaars het oneens. De onderhandelingen lopen volgens Johnson stuk als de EU niet aanzienlijke concessies doet.

In de AEX staat Galapagos met een winst van 2,9% bovenaan. In de afgelopen twee dagen verloor het biotechnologiebedrijf 20%, vanwege de teleurstelling dat zijn reumamedicijn definitief niet in de VS op de markt komt.

Philips stijgt 2,4%. Het zorgtechnologiebedrijf heeft een bod van $2,8 miljard uitgebracht op het Amerikaanse BioTelemetry, een maker van systemen voor het op afstand in de gaten houden van hartpatiënten.

Betalingsverwerker Adyen wint 1,4%, op een koersdoelverhoging naar €2283 door Credit Suisse. Uitzender Randstad klimt 0,8%, na door de Amerikaanse bank JP Morgan op de kooplijst te zijn geplaatst.

Verzekeraar Aegon staat met een verlies van 1% onderin, na door Credit Suisse van de kooplijst te zijn gehaald. De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML zakken 0,9% respectievelijk 0,6%.

Midkapper Pharming wint 5%. Het biotechnologiebedrijf verwacht dinsdag de gang naar de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq te maken.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.