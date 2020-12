Nipte winst AEX op zorgen over Brexit en economie VS

De AEX is met een fractie winst gesloten op 625,25 punten.

De belangrijkste Amsterdamse beursgraadmeter is vrijdag zijn jaartop van 629,2 punten even op een haar na genaderd. De AMX levert 0,6% in op 921,65 punten.

Elders in Europa kleurde het vooral rood. De Britse FTSE daalde 0,5%, de Duitse DAX verloor 0,2% en de Franse CAC 40 liet 0,5% liggen.

De Duitse Ifo-index heeft optimisme geboden. Dit is de scherp gevolgde peiling van het ondernemersvertrouwen van onderzoekers in München. Met een score van 92,1 punten komt die boven de verwachting van 90. Ondanks tegenvallers blijft de Duitse economie ’veerkrachtig’, aldus Ifo.

In New York liet de Dow Jones 170 punten liggen. Het aandeel Tesla (+1%) komt naar de S&P500-index. Indexbeleggers die Tesla willen volgen, zullen samen voor bijna $80 miljard aandelen van de stekkerautomaker moeten kopen. Dat stuwt de koers.

In de namiddag zijn koersen weggezakt: onzekerheid kroop in de markt. Volgens Luca Paolini, hoofdstrateeg bij Pictet Asset Management, ontstaat „grote teleurstellig” als Democraten en Republikeinen niet tot een steunpakket komen.

Moderna is 4% gezakt, hoewel de Europese Unie wel 80 miljoen extra doses van zijn coronavaccin kocht.

Zwarte lijst

Het onderliggende sentiment blijft positief, aldus ING. Het recente cijfer voor werkloosheidsaanvragen steeg verrassend. „Tegenvallende economische cijfers voeren de druk op het Congres op om zo snel mogelijk met een nieuw steunpakket te komen, is de gedachte. Slecht nieuws is dus goed nieuws”, aldus ING-marktanalist Simon Wiersma.

Totale paniek bleef uit. De markt gaat ervan uit dat de Brexit en het Amerikaanse steunpakket er links of rechtsom toch zullen komen, stelt beleggingsadviseur Rein Schutte (Noesis Capital). De overige macrocijfers van vandaag zijn onvoldoende om de markten in beweging te brengen, veronderstelt hij. Expiraties zorgen nog voor wat omzet.

Pond achteruit

Het Britse pond zakte 0,2% tot €1,10359. Aan het Brexitfront verklaarden de Britse premier Johnson en voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie dat het moeilijk wordt om nog tijdig een handelsakkoord te sluiten. Vooral op het vlak van visserij blijven Britse en EU-onderhandelaars het oneens.

De Bank of England waarschuwt dat bij een no-deal de Britse economie, die herstelt van de coronapandemie, de wisselkoers zal dalen en de groei zal afnemen.

Brentolie wordt 0,4% goedkoper bij $51,30 per vat. De euro zakte licht tot $1,2236. Bitcoin verloor 0,7% tot $22.729.

Galapagos veert op

In de AEX sluit verzekeraar ASR met 2,6% aan kop.

Galapagos volgt met 2,4% winst. In twee dagen verloor het biotechnologiebedrijf 20%, op de teleurstelling dat zijn reumamedicijn definitief niet in de VS op de markt komt. Zakenbank Jefferies (’houden’) verlaagde het koersdoel van €118 naar €86. Topman Van de Stolpe kocht wel aandelen bij.

Betalingsverwerker Adyen wint 2,3%, op een koersdoelverhoging naar €2283 door Credit Suisse.

Philips is 1,7% meer waard geworden. Het zorgtechnologiebedrijf heeft een bod van $2,8 miljard uitgebracht op het Amerikaanse BioTelemetry.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway pakt 1,6% na een koersdoelverhoging.

Uitzender Randstad klimt 0,4%, na door de Amerikaanse bank JP Morgan op de kooplijst te zijn geplaatst.

Chemiebedrijf AkzoNobel stijgt 0,5%. Zijn voormalige belager PPG koopt het Finse Tikkurila voor €25, een premie van 66% ten opzichte van de slotkoers van donderdag.

De bodem wordt gevormd door staalmaker ArcelorMittal (-2,4%). Verzekeraar Aegon staat met een verlies van 2,1% onderin, na door Credit Suisse van de kooplijst te zijn gehaald. Techfonds Prosus (-2,2%) en winkelvastgoedbelegger Unibail-Rodamco-Westfield (-2,4%) zitten in het spoor.

Zwaargewicht Unilever trok de index omlaag (-0,2%). Deutsche Bank hanteerde een koopadvies, bij 5500 pence. Dat was eerder 4345 pence. ING (-0,9%) wordt na Aegon het meest verhandeld met 20 miljoen stuks.

Midkapper Pharming heeft de winst uit naar 11,5% uitgebouwd. Het biotechnologiebedrijf verwacht dinsdag de gang naar de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq te maken.

Luchtvaartmaatschappij Air France KLM werd 2,5% goedkoper. Bodemonderzoeker Fugro is 3,3% kwijtgeraakt.

