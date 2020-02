‘Keuze Hamers zit aantal UBS-topmanagers dwars’

Er was naast verwondering ook teleurstelling bij sommige topmanagers dat een outsider later dit jaar aan het roer komt te staan bij UBS. Voorzitter Axel Weber van de Zwiterse bank zou al minstens zes maanden gesprekken hebben gevoerd met Hamers voordat woensdagavond het nieuws over de benoeming uitlekte in The Financal Times.

Er werd door een aantal topmanagers bij UBS vooral geklaagd over de snelheid waarmee het selectieproces rond de nieuwe topman is uitgevoerd. Andere mogelijk interne kandidaten bij de Zwitserse vermogensbeheerder, waaronder de pas aangestelde Iqbal Khan en Sabine Keller-Busse werden daarbij gepasseerd.

Hamers werd donderdagochtend al officieel gepresenteerd op het hoofdkantoor van zijn nieuwe werkgever in Zürich.