Schaarste: vrouwelijke Duitse bestuurder verdient meer

Een belangrijke reden daarvoor is dat bedrijven graag vrouwen in hun bestuur willen hebben terwijl er weinig geschikte kandidaten zijn, aldus EY.

„Hooggekwalificeerde vrouwelijke topmanagers hebben momenteel een sterke onderhandelingspositie”, zegt Jens Massmann, partner bij het adviesbureau. Het aandeel vrouwen in de raden van bestuur is in Duitsland nog steeds laag en stijgt maar langzaam.

Het totale jaarinkomen van vrouwelijke bestuurders van Duitse bedrijven met een notering in Frankfurt steeg vorig jaar met 8% naar gemiddeld €2,3 miljoen. In dezelfde periode groeide het inkomen van de mannelijke bestuurders met nog geen 2% naar gemiddeld €1,8 miljoen. Daarmee was er sprake van een verschil van 31%, meer dan ooit.

Loonkloof

Vrouwen aan de top verdienen dan misschien meer dan hun mannelijke collega’s, in het algemeen is de loonkloof tussen vrouwen en mannen groot in Duitsland. In 2019 verdienden zij gemiddeld 19,2% minder.

Daarmee bungelt Duitsland in vergelijking met andere Europese landen onderaan, bleek eerder dit jaar uit een studie van het Duitse economische onderzoeksinstituut Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. In 30 van de 34 onderzochte landen is de loonkloof kleiner.

In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld 14,6% minder, aldus het Europees statistiekbureau Eurostat.