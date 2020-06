Minister Wiebes (Economische Zaken) is teleurgesteld over het vertrek van Unilever. Ⓒ Dijkstra bv UNILEVER 47.76 1.27 %

Den Haag - De slag om Unilever is verloren. Voor het kabinet-Rutte III is het vertrek naar Groot-Brittannië zuur. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) schuift de teleurstelling niet onder stoelen of banken en verwijst uit zichzelf naar het debat over dividendbelasting.