Financieel

Shell en Prosus stuwen AEX naar hoogste slot ooit

De Amsterdamse beurs is donderdag naar recordhoogte gestegen. Techinvesteerder Prosus, staalfabrikant ArcelorMittal en energiegigant Shell trokken de kar in de AEX. Winkelvastgoedfonds Unibail was echter een negatieve uitschieter.