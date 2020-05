Hongkong-rellen drukken beurzen Azië

Honderden demonstranten trokken volgens Reuters zondag de straat op in Causeway Bay, het district met veel winkels en bedrijven op het eiland, protesterend tegen nieuwe verwachte ingrepen vanuit Peking in de voormalige Britse kroonkolonie.

De politie van Hongkong heeft traangas ingezet. Onder de arrestanten is volgens plaatselijke media Tam Tak-Chi, een activist van een radicale partijencoalitie, People Power.

De volatiliteit in futures voor Aziatische beurzen is zondag omhoog geschoten. Eerdere protesten in maart vorig jaar zorgden voor forse dalingen van Aziatische beurzen. De Hongkong-dollar bewoog fel tegen de dollar, pond en Japanse yen.

De Hang Seng-index in economisch centrum Hongkong daalde vrijdag 5,5%, en beleefde daarmee de slechtste dag sinds juli 2015, nadat China nieuwe wetgeving invoerde die de ’nationale veiligheid’ in de stad zou moeten verbeteren.

’Bedreiging’

Demonstranten vrezen het einde van de autonome status van het financiële centrum. China bevindt zich in een handelsconflict met de Verenigde Staten, dat zich vorige week pal achter de demonstranten in Hongkong plaatste. President Trump dreigde met harde ingrepen.

In Peking kwam het Nationale Volkscongres (NPC) naar een voorstel om „bedreigingen van de nationale veiligheid van China in Hongkong te voorkomen, te verhinderen en af te straffen.”

Acties van „separatisme, rebellie en terrorisme” moeten volgens het voorstel streng vervolgd worden.

Aangenomen wordt dat dit voorstel 28 mei wordt aangenomen door het NPC en dat er dan in Peking een speciale wet komt die in Hongkong zal gelden zonder dat de volksvertegenwoordiging in Hongkong er iets over te zeggen heeft.

Ingrepen

Die wet zou het bestuur van Hongkong opdragen zelf organen te scheppen om de nationale veiligheid te beschermen. Die moeten Chinese instellingen bevoegdheden geven in Hongkong op te treden.

In Hongkong wordt voorzien dat Chinese agenten dan mensen kunnen oppakken en vervolgen. De massale protesten tegen Chinese invloed die in maart vorig jaar in Hongkong losbarstten, begonnen ook over angst voor ondermijning van het rechtssysteem.

In Hongkong geldt de rechterlijke macht als westers en onafhankelijk. De rechterlijke macht in China is niet onafhankelijk en de positie van verdachten is uiterst zwak.