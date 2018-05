’Voorsprong Ahold Delhaize op Amazon’

Dick Boer blijft na afscheid actief in bedrijfsleven. „Te vroeg om te gaan tuinieren.” Ⓒ FOTO DIJKSTRA

AMSTERDAM - Topman Dick Boer van Ahold Delhaize presenteerde woensdag zijn laatste kwartaalcijfers. In juli wordt hij opgevolgd door Frans Muller. Boer is blij met de cijfers die hij ‘solide’ noemt. Het supermarktconcern had last van wisselkoersen, maar wist een 14,5% hogere nettowinst te bereiken op €407 miljoen. ,,Ik ben trots op Ahold Delhaize’’, zegt de vertrekkende ceo.