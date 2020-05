Prijsstijging Ziggo-abonnement iets hoger dan bij KPN

Het tarief voor het afgelopen najaar geïntroduceerde Giganet-pakket, dat snelheden van 1000 megabit per seconde belooft, blijft gelijk op €99,50. Gemiddeld over al zijn diensten bedraagt de prijsstijging volgens Ziggo €1,91.

De jaarlijkse prijsverhoging is volgens Ziggo nodig vanwege de snelle toename van het datagebruik doordat klanten onder andere steeds meer video-streaming, muziek- en andere internetdiensten gebruiken en er steeds hogere eisen worden gesteld aan cyberveiligheid. Vorig jaar verhoogde Ziggo de prijzen voor zijn meest geleverde pakketten met €2,50.

Aartsconcurrent KPN maakte vorige week een iets geringere prijsverhoging bekend, met een gemiddelde toename van 2,6% van zijn tarieven voor vast internet, televisie en bellen als inflatiecorrectie. Vorig jaar was de kostenstijging die de beide grote telecomproviders in rekening brachten bij allebei ongeveer even groot. KPN verhoogde dit jaar ook de kosten voor het bellen met een vaste telefoon. Dat heeft Ziggo dit jaar niet gedaan.