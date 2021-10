Voorlopig geen dividend bij Ebusco

Premium Financieel

Fastned groeit, omzet blijft nihil

Laadpalenbedrijf Fastned zag zijn omzet bijna verdubbelen in het derde kwartaal van dit jaar. Toch blijft die omzet zeer gering, waarbij het laadpalenbedrijf nog altijd volop bezig is om te bouwen. Dinsdag dook het bedrijf stevig in het rood op de beurs.