Duister slavernijverleden schokt ABN Amro, toch blijven schilderijen hangen

Door Ruben Eg Kopieer naar clipboard

Marten Mees (1828-1917) en Henry Hope (1735-1811) Ⓒ ABN Amro Art & Heritage

AMSTERDAM - De mythe dat Nederlandse instellingen alleen zijdelings betrokken waren bij slavernij is doorgeprikt. Nadat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in februari erkende dat het zeer nauw betrokken was bij de instandhouding van de trans-Atlantische slavernij, blijkt nu een voorloper van ABN Amro in de achttiende en negentiende eeuw de zakken op ongekende schaal te hebben gevuld met internationale slavernij en slavenhandel. Toch blijven de portretten van de bankiers hangen in de kantoren van ABN Amro.