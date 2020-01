’400.000 banen op de tocht in Duitse auto-industrie’

Alleen al bij de productie van verbrandingsmotoren en -onderdelen lopen volgens de krant ongeveer 88.000 werknemers gevaar hun baan te verliezen. Krachtbronnen van elektrische auto’s bevatten minder onderdelen en vereisen minder onderhoud dan verbrandingsmotoren, zo wordt beredeneerd.

Ook de productie van auto’s zal naar verwachting verder worden geautomatiseerd met minder werkgelegenheid in de sector tot gevolg, aldus NPM-voorzitter Henning Kagermann tegen de krant.

In 2018 waren in de meer dan 834.000 personen werkzaam in de Duitse auto-industrie, het hoogste niveau sinds 1991.De sector is een belangrijke motor voor de groei van de grootste economie van Europa. Volgens de Duitse vereniging voor de auto-industrie (VDA) gaat de NPM met zijn raming uit van een „onrealistisch extreem scenario.”