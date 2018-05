Kledingbedrijf Jay Z onder loep waakhond SEC

Dat melden Amerikaanse media. Een rechter in Manhattan eist dat Jay Z, met volgens zakenblad Forbes een geschat vermogen van zeker $810 miljoen, komt opdagen voor het onderzoek naar onder meer zijn e-mails en telefoongesprekken die betrekking hebben op het kledingbedrijf.

Shawn Carter, alias Jay Z en getrouwd met Beyonce, noemde de zoektocht van de waakhond, de Securities and Exchange Commission, naar zijn in 2007 door licentiebedrijf Iconix Brand Group gekochte kledinglijn Rocawear eerder een „celebrity hunt”.

’Niet betrokken’

Jay Z zou al heel lang niets meer met Iconix, bekend van licenties op merken als Candies, Mudd en London Fog, te maken hebben. Iconix kocht Rocawear voor voor $204 miljoen.

Beyonce en Jay Z. Ⓒ USA TODAY Sports

Volgens rechter Paul Garephe is er echter „voldoende grond” voor de SEC om de boekhoudkundige afhandeling te onderzoeken, ook die van Rocawear. In 2012 zou Rocawear in financiële problemen zijn gekomen, waarop Iconix geld aan het bedrijf begon te lenen.

Een pensioenfonds uit het Amerikaanse Atlanta dat brandweermannen en politieagenten vertegenwoordigt heeft belegd in Iconix. Het stelt dat Iconix wist dat Rocawear financiële problemen had, maar verzuimde dit aan de beleggers te melden. Die kregen hierop minder rendement.

’Problemen bekend’

De directeur van Iconix, Neil Cole, herhaalde afgelopen jaren dat de kledinglijn altijd sterke omzetten vertoonde. Het bedrijf bleef tot december 2014 in bezit bij Iconix.

Volgens de klacht tegen Jay Z, die na de verkoop in advertenties voor Rocawear bleef verschijnen, schreef Iconix pas halverwege 2016 bijna $35 miljoen op Rocawear af, hoewel het al langer van de problemen zou hebben geweten.

Daar doet de SEC de komende tijd onderzoek naar.

De rapper belooft op 15 mei alsnog bij de SEC af te reizen om zijn onschuld te bewijzen.