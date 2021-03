Premium Financieel

’Afkoeling bij techfondsen geen opmaat voor scherpe correctie’

Nadat in de voorbije handelsweek de opmars de AEX de kop werd ingedrukt als gevolg van de rentevrees, krijgen beleggers in Amsterdam bij de start van de nieuwe maand belangrijke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de inflatie in de eurozone voorgeschoteld. Ook komt naar b...