Eurogroep eens over voorwaarden coronasteun

Landen kunnen tot 31 december 2022 een aanvraag doen. De looptijd van een lening zal tien jaar zijn. Dat is relatief kort, stelde minister Hoekstra (Financiën) na afloop, veel korter in ieder geval dan bij normale ESM-leningen het geval is. Maar dit is gezien het specifieke onderwerp waarvoor het geld is bedoeld - corona - ook logisch, vindt de CDA-bewindsman.

Landen kunnen tot maximaal 2% van hun bbp lenen. Er zijn tot nu toe geen aanvragen gedaan. Landen als Italië hebben eerder gezegd niet de gang naar het ESM te willen maken, maar eurobonds te willen. Maar nu dit laatste is uitgesloten zal het land misschien toch een draai gaan maken is de verwachting.

Volgens Hoekstra is het duidelijk dat onder indirecte zorgkosten in verband met corona in ieder geval niet de economische kosten van de crisis vallen, bijvoorbeeld om inkomensachteruitgang op te vangen. Willen landen daarvoor steun via het ESM aanvragen, dan gelden de gewone voorwaarden die altijd samenvallen met het aanvragen van een lening en zal een land hervormingen moeten doorvoeren.

Toezicht op naleving

Volgens Eurogroep-voorzitter Centeno blijft het toezicht op naleving ’redelijk’. Omdat het gaat om het verstrekken van een zogeheten preventieve kredietlijn krijgt een land geen ’trojka’ van ECB, Europese Commissie en ESM op bezoek die actief gaat meekijken hoe een land z’n boeken beheert. Zo ging het tijdens de vorige crisis wel met Griekenland, maar dat was destijds een programmaland, een zwaardere categorie. Voor Italië is dat een doembeeld.