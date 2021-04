Hof schrapt advocaat Bharatsingh definitief van tableau

Met het besluit van het hof is Bharatsinghs schrapping van eind vorig jaar definitief geworden. De hoogste tuchtrechter voor de advocatuur verwijt Bharatsingh dat hij informatie die hij in zijn rol als accountant van het Utrechtse schildersbedrijf Van Leur verzamelde heeft gebruikt toen er intern conflict bij dit familiebedrijf ontstond.

Advocaat Bharatsingh werd vier jaar geleden door een van de partijen ingehuurd nadat tussen de zus en broer van het schildersbedrijf een conflict ontstond over de gang van zaken rond de verdeling van de onderneming, na het overlijden van hun vader in 2017.

Flagrante schending

Ook toen zij zich daar tegenover Bharatsingh verschillende keren beklaagden, trok hij zich niet terug als advocaat. „Gezien zijn houding, de omvang en duur van de opgebouwde vertrouwensrelatie met klagers (35 jaar) en de flagrante schending van de kernwaarde integriteit, is slechts een zware tuchtrechtelijke maatregel passend”, schrijft het hof.

Bij het opleggen van de schrapping meldt het hof rekening te hebben gehouden met zijn omvangrijke tuchtrechtelijke verleden. Bharatsingh kreeg de afgelopen veertien jaar zestien gegronde tuchtklachten aan zijn broek, waarvan er zeven een definitieve schorsing opleverden. Het hof stelt daarom in zijn beslissing: „Het tuchtrechtelijk verleden laat zien dat sprake is van een structureel en onverbeterlijk gedragspatroon van onbetamelijk handelen. De maatregel van schrapping is dan de enige juiste maatregel.”

Tineke Verburg

Bharatsingh (59), die in 1998 als advocaat werd beëdigd en laatste jaren vooral bekendheid verwierf als raadsman van vermeende zwartspaarders, ging in beroep gegaan tegen zijn schrapping. In zijn verweer voerde hij onder meer aan dat hij het laatste jaar gecoacht zou zijn door Tineke Verburg, de afgelopen juni overleden TROS-televisiepresentatrice. Haar zoon stelde onlangs dat die stelling ongeloofwaardig was, aangezien zij in haar laatste levensjaar veel te zwak was om te werken. Uit onderzoek van het AvroTros-televisieprogramma Opgelicht?!, zou bovendien blijken dat Bharatsingh haar verklaring als coach vervalst heeft na haar dood.

De tuchtrechter vond haar verklaring sowieso te algemeen geformuleerd, en ging daar dan ook aan voorbij.