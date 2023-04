Je kan nu goed buiten de beurs om gespreid beleggen

Vermogensbeheerder Schroders realiseerde met private equity, ofwel beleggingen buiten de beurs om, sinds 2010 een gemiddeld jaarrendement van meer dan 20%. Zelfs in het voor aandelen en obligaties moeilijke afgelopen jaar was het rendement positief, aldus Wim Nagler, die bij Schroders de institutionele afdeling voor de Benelux-regio leidt. „De waarderingen zijn gebaseerd op de winstontwikkeling van de mkb-bedrijven, die in 2022 nog altijd goed was. En op de koers-winstverhoudingen voor beursgenoteerde bedrijven. De gevolgen van de sterke rentestijging zijn voor deze categorie beperkt gebleven, omdat de mkb-bedrijven gewoonlijk beperkt en bovendien hoofdzakelijk met langlopende schulden zijn gefinancierd. De historische rendementen voor private equity zijn echter geen leidraad voor de toekomst. Onze conservatieve verwachting is een jaarlijks brutorendement van 14 tot 15%, wat na kosten met ongeveer 12% overeenkomt.”

Private markten-specialist West Lockhart van vermogensbeheerder BlackRock wijst erop dat de rendementen afhankelijk zijn van het soort investeringen, maar is met 7% tot ruim 20% nog iets positiever.

Voor BlackRocks in 2022 gelanceerde infrastructuurfonds was veel belangstelling. „De investeringen leveren een stabiele kasstroom op en zijn minder conjunctuurgevoelig. Bovendien kunnen hogere kosten gemakkelijker doorberekend worden, wat zeker bij de huidige hoge inflatie een groot voordeel is”, aldus Lockhart. Hij benadrukt voorts dat een stukje van je beleggingsportefeuille in private equity stoppen voor diversificatie zorgt en daarmee het risico kan verminderen.

Nagler sluit zich daar ook wat betreft investeringen in mkb-bedrijven bij aan. „Private equity biedt toegang tot een ander segment van de economie dan beursgenoteerde bedrijven. Bovendien kun je als beheerder uit een enorm aanbod van bedrijven heel nauwkeurig selecteren. Wij richten ons onder meer op bedrijven met een software- of gezondheidscomponent, die hun prijzen gemakkelijk kunnen laten meestijgen met de inflatie omdat klanten moeilijk zonder hun producten kunnen.”

Wat meespeelt bij de hoge rendementen, is dat private equity zich niet beperkt tot het verstrekken van financiering aan het mkb. „Vaak gaat het om familiebedrijven die minder professioneel zijn geleid. Wij helpen met het maken van een professionaliseringsslag, maar bijvoorbeeld ook met internationalisering”, aldus Nagler.

Eltif

Beleggen in private equity vergt een lange adem. In tegenstelling tot beursgenoteerde bedrijven kun je niet snel in- en uitstappen. Voor pensioenfondsen is dit geen groot probleem, zij beleggen immers voor de zeer lange termijn. Voor particulieren ligt dit anders. Om hen ertoe te bewegen geld in mkb-bedrijven te steken, heeft de Europese politiek enkele jaren geleden Eltif in het leven geroepen. Voluit European Long-Term Investment Fund. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden, zoals een minimale inleg van €10.000. Als particulier mag je ook hooguit 10% van je belegd vermogen in een Eltif stoppen. Een waarschijnlijk belangrijkere reden waarom deze fondsen tot dusverre niet populair zijn, is dat je geld jarenlang vastzit. „Het duurt zo’n vijf jaar alvorens private equity begint met het uitkeren van geld, dat via de verkoop van de mkb-bedrijven wordt verkregen”, meldt Nagler.

Wie dat ervoor over heeft in ruil voor een potentieel aantrekkelijk jaarrendement, kan vanaf €10.000 meedoen met de Eltif van Schroders die tot november openstaat. Nagler: „Dit kan niet direct bij ons maar wel via enkele banken en brokers.”

BlackRock heeft twee Eltifs gelanceerd waarvoor een minimuminleg geldt van €30.000 tegen eerder nog €125.000. „Inschrijving kan bij vermogensbeheerders, die goed kunnen beoordelen hoe zo’n belegging in de portefeuille past”, aldus Lockhart.

Nieuwe regelgeving

Wie het gebrek aan liquiditeit of de minimale inleg een groot probleem vindt, kan beter wachten op nieuwe Europese regelgeving die waarschijnlijk in de loop van volgend jaar ingevoerd wordt. „Het lijkt erop dat de eisen van €10.000 en 10% worden geschrapt en een Eltif deels ook in beursgenoteerde bedrijven mag beleggen, waardoor je als particulier na misschien zo’n drie jaar geleidelijk kan uitstappen”, meldt Nagler.

Lockhart is ook positief over de nieuwe regelgeving. „Indien deze ingevoerd wordt, kan de marktomvang van Eltifs in een paar jaar verdrievoudigen.”