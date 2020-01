Oproep: Heeft u problemen met toeslagen?

Verdien je bijvoorbeeld sinds kort teveel om nog toeslagen te krijgen, en hou je nu onder de streep minder over? Ben je in de problemen gekomen met het terugbetalen van je toeslag? Of redt je het allemaal net, juist dankzij de toeslagen?

Laat het mij weten. Ik schrijf graag een kort artikel met je verhaal. Bij het artikel plaatsen we ook een foto van je.

Mail me op: [email protected].