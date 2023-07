Gok op particulier komt zakenbank VS duur te staan: strop van half miljard

De onlangs opgeschorte plannen om een bank voor particulieren op te zetten kostten het bedrijf een half miljard dollar. De voor de zakenbank zeer lucratieve markt voor advies over overnames en fusies kwam daarnaast in het slop te zitten.

In april, mei en juni boekte de bekende Wall Street-bank een nettoresultaat van net geen 1,1 miljard dollar. Dat is 62 procent minder dan een jaar eerder.

Zakelijke klanten

Goldman Sachs is vooral bekend als dienstverlener voor grote zakelijke klanten, maar deed enkele jaren geleden een poging om ook een bank voor particulieren op te zetten. Topman David Solomon draaide die plannen vorig jaar grotendeels terug. Om die reden schrijft Goldman Sachs 504 miljoen dollar af van GreenSky, een platform dat huiseigenaren krediet verstrekt voor de verbouwingen van woningen.

Daarnaast werden beleggingen in vastgoed op papier 485 miljoen dollar minder waard. Mede door de gestegen rentes dalen de prijzen van veel kantoorgebouwen, woningen en ander vastgoed in veel landen. Die tegenvallers in de vastgoedsector zetten ook de resultaten van de tak voor vermogensbeheer onder druk.

Advies over fusies en overnames leverde een vijfde minder op dan een jaar eerder. Ook daalden de inkomsten uit de handel in valuta's, schuldpapieren en grondstoffen. Bij de aandelenhandel waren de inkomsten stabiel.