Olieprijs stijgt na confrontatie Israël

De olieprijs staat inmiddels op het hoogste punt sinds november 2014. De prijs van het ’zwarte goud’ liep woensdag met 3% op nadat president Donald Trump een streep haalde door het nucleaire akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Nieuwe sancties tegen Iran zullen ertoe leiden dat het land de komende zes maanden dagelijks zo’n 500.000 vaten olie minder kan exporteren, verwacht zakenbank UBS.

Hogere prijzen aan pomp

In Nederland is de opgelopen olieprijs aan de pomp te merken. In combinatie met de sterkere dollar zorgt de hogere olieprijs ervoor dat een liter benzine momenteel ruim 12 cent duurder is dan in maart. Dat betekent dat automobilisten circa €6 meer kwijt zijn voor een volle tank.

UBS houdt er rekening mee dat de olieprijs de komende drie maanden verder stijgt naar $85. Volgens de Zwitserse zakenbank zorgen dalende voorraden en beperkte mogelijkheden om de productie uit te breiden tot een opwaartse druk op de prijs.

De Amsterdamse vermogensbeheerder Optimix verwacht eveneens dat olieprijs dit jaar blijft oplopen. Op de langere termijn zal het tekort aan het aanbod van olie naar verwachting echter verdwijnen. „Hierdoor zit er een plafond aan de prijsstijgingen en kan de olieprijs op termijn eventueel weer wat dalen”, aldus Optimix.

