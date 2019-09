’Honderd winkels modeketen Forever 21 dicht’

Forever 21 kampt met nijpende financiële problemen, na in korte tijd hard te zijn gegroeid. Het bedrijf zou nu surseance willen aanvragen via een zogeheten Chapter 11-procedure. Die stelt bedrijven in staat te blijven draaien terwijl ze een reddingsplan opzetten. Forever 21 zou onder andere zo'n 75 miljoen dollar nodig hebben voor zijn redding.

Forever 21 zelf geeft geen commentaar. Het bedrijf ontkende eerder een bericht van The Wall Street Journal dat de keten aanstaande zondag faillissement zou willen aanvragen.

In totaal heeft Forever 21 meer dan achthonderd winkels in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns-Amerika. De keten, vooral bekend van relatief goedkope modeartikelen voor jongeren, heeft een vestiging in het centrum van Rotterdam.