Gewilde zalm wordt fors duurder

Een stukje zalm werd vorig jaar al fors duurder. Afgelopen kwartaal ging de prijs van gekweekte Noorse zalm met nog eens 3% omhoog.

Ook de zalmindex van de Nasdaq voor zogeheten Atlantic Superior Salmon toont forse winsten: afgelopen weken 9,9% toename en over de laatste twaalf weken ging deze prijsbarometer met 45% omhoog.

De grootste zalmverwerker in Europa, Marine Harvest, verwacht dat tarieven voor de gewilde vissoort, na overigens een terugval met 9% begin vorig jaar, toenemen door achterblijvende kweek deze maanden.

Chileense gewild

Zijn export van zalm is desondanks alweer 8% groter geworden dan vorig jaar. Die hoeveelheid is niet toereikend om de vraag op te vangen nadat Schotse en Noorse zalm te kampen kreeg met een infectie.

Vorig jaar schoten prijzen daardoor al omhoog.

Bekijk ook: Zalmprijs pepert kerstdis

De concurrerende Chileense zalm is eveneens gewild en staat voor een afzetgroei met 4 tot 6% dit jaar vergeleken met 2017, aldus zijn vissersorganisatie. Deze visbedrijven reageren weer op de sterke vraag vanuit Azië, maar vooral uit de Amerikaanse supermarkten.

Zalmprijs op ons bord steeds pittiger. Ⓒ ANP

De Chileense zalm zelf kampte eerder met de gevolgen van infecties van giftige algen. De productie daalde vorig jaar met zo’n 20%. Maar de gekweekte vis troeft de Noorse roze moot momenteel in sterkte en lengte bijna af.

Historisch hoog

De dagprijs voor gekweekte zalm overtreft momenteel alle eerdere verwachtingen van analisten die de sector volgen. De Verenigde Naties noemde de tarieven al ’historisch hoog’ en voorziet meer krapte.

Een kilo kweekzalm is in Europa gemiddeld €7,40 waard. De Scandinavische bank Nordea is zuiniger in zijn verwachtingen en ziet voorlopig een prijs van boven de €6,40 per kilo.

De Noorse bank DNB, sterk vertegenwoordigd in de wereldwijde vissector met kredietverlening, voorspelt echter dat de Chileense zalmprijs tot in 2022 blijft stijgen.

Zomerinvloed

Kwekers prijzen ook een inhaalslag in. Door de infecties nam de hoeveelheid zalm vorig jaar met bijna 7% af en dat duwde de prijs omhoog.

De zalm uit de Atlantische Oceaan zal de komende drie jaar met 5 tot 7% toenemen, stelt bank DNB in Oslo. Maar dat is nauwelijks voldoende om aan de vraag te voldoen.

Ook de volgende technologiegolf om nog meer resistente zalm te kweken lijkt volgens de grootste Noorse bank DNB voorlopig niet efficiënter te worden en tot meer uitstroom te leiden.

Zalm kent overigens altijd seizoensinvloeden: de prijzen van dit type gekweekte zalm stijgen in mei doorgaans, om in de zomer wat af te zwakken. Maar ook dat effect is afgelopen jaren afgezwakt.

Bekijk ook: Noorse zalmkweekbedrijven omlaag getrokken