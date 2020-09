KLM moeten voor 1 oktober laten weten hoet het 15% op de kosten bespaart. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 2.998 1.28 %

Amsterdam - De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft nog altijd geen overeenstemming op hoofdlijnen met KLM inzake het loonoffer dat nodig is om voor staatssteun in aanmerking te komen. Maandagmiddag worden de vliegers bijgepraat over ’de ontstane situatie’, aldus de VNV in een brief aan leden.