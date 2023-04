Beursblog: banken blinken uit in vlakke AEX

De AEX is vrijdag iets hoger gesloten, gesteund door meevallende kwartaalberichten van Amerikaanse banken. Een Fed-bestuurder gooide wel roet in het eten met zijn opmerking dat de rente verder omhoog moet. Vooral ING en ABN waren in trek, terwijl met name Philips het zwaar had.