Beursblog: belegger laat Philips vallen; TomTom zet mooie rit neer

De AEX moet vrijdagochtend licht terrein prijgeven na een lagere start. Beleggers kijken uit naar naar de resultaten van grootbanken in VS later vandaag. Bij de hoofdfondsen is vooral Philips in mineur. AScX-fonds TomTom trekt hard op in reactie op de enthousiast ontvangen resultaten. .