’Zoeken naar miljoenpoot gaat echt niet lukken’

Woerden - Overal in het bedrijfsleven wordt geklaagd over een tekort aan monteurs en it’ers. Niet bij techniekbedrijf HeatTransformers, dat gespecialiseerd is in warmtepompen. Het heeft een eigen aanpak om aan personeel te komen. ,,We werven actief onder fietsenmakers. En de mensen die wij zoeken houden van vissen. Dus legden we contact met hen via een vissersfilmpje op YouTube.”

Ceo Stijn Otten tussen de buitenunits van een aantal warmtepompen. Ⓒ Foto Aldo Allessie