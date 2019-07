L'Oréal maakt sterkste groei in jaren door

Gecorrigeerd voor zaken als overnames en wisselkoersen, zaten de opbrengsten op jaarbasis met 7,3 procent in de lift. Daarmee deed het concern het naar eigen zeggen stukken beter dan de rest van de markt. Alleen in Noord-Amerika gingen de zaken minder goed. Daar was duidelijk sprake van minder groei dan alom door kenners was verwacht. Waarschijnlijk komt dit door de stevige concurrentie in de Verenigde Staten.

In totaal bedroeg de omzet 14,8 miljard euro, waar in de eerste helft van vorig jaar nog 13,4 miljard euro in de boeken ging. Ook de winst steeg, met ruim 2 procent tot 2,3 miljard euro.

Volgens topman Jean-Paul Agon geven de cijfers vertrouwen dat het bedrijf erin zal slagen om in heel 2019 harder te kunnen groeien dan de markt voor cosmeticaproducten als geheel. Daarbij voorziet hij meer winst en meer omzet dan in heel vorig jaar. L'Oréal kondigde verder een aandeleninkoopprogramma aan voor de tweede helft van het jaar ter waarde van maximaal 750 miljoen euro.