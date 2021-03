Bouwer batterijtruck crasht na aanklacht misleiding

De autobouwer, die zijn truck in september vorig jaar aan president Donald Trump presenteerde, zou beleggers om de tuin hebben geleid. De topman zou hebben overdreven over welke capaciteit zijn truck, die volledig op batterijen rijdt, zou kunnen krijgen.

Ook zou het de aantal voorintekeningen voor de aankopen van de trucks veel te hoog zijn voorgesteld. Daarnaast zou de voortgang van het eerste model lang niet zo voorspoedig gaan als Lordstown rapporteerde.

Het hedgefonds Hindenburg, dat een uitgebreid rapport over de aanklachten deelt met beleggers, zit short in Lordstown. Het rekende vooraf op het instorten van de koers.

’Leugens’

Volgens Lordstown Motors bevat het Hindenburg-rapport halve waarheden en leugens. Het zou er alleen op uit zijn de aandelenkoers te laten dalen voordat het bedrijf volgende week zijn eerste kwartaalcijfers meldt als beursgenoteerd bedrijf.

Deze start-up is vernoemd naar de stad in Ohio waar het bedrijf in 2019 een slapende voormalige General Motors-assemblagefabriek kocht. Daarbij verwierf GM een klein belang in Lordstown Motors.

Hindenburg heeft vorig jaar de start-up Nikola voor elektrische vrachtwagens aangevallen. Dat zou beleggers video’s tonen van een elektrische truck op batterijkracht, maar die zou in werkelijkheid van een heuvel afglijden omdat er nog helemaal geen afgerond prototype zou zijn. Nikola ontkende dat stellig.