Koopwoningen in jaar bijna 20% duurder

Deze cijfers lijken in tegenspraak met eerdere cijfers van makelaarsvereniging NVM, die eerder over het eerste kwartaal een prijsstijging van 13,7% meldde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De NVM constateerde zelfs een prijsdaling van 2% vergeleken met een kwartaal eerder.

Toch zijn de cijfers niet per se met elkaar in tegenspraak. Het CBS baseert zijn cijfers op inschrijvingen van koopaktes bij het Kadaster. Die inschrijvingen geschieden doorgaans enige maanden na het sluiten van de koopovereenkomst.

De nieuwe CBS-cijfers dateren dus grotendeels van voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Wel was de hypotheekrente toen reeds wat opgelopen, al zette de explosieve stijging van de rente pas na de noodlottige inval van 24 februari in.

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in april bijna 96% hoger, meldt het CBS.

Het Kadaster maakte verder bekend dat in april 15.972 woningtransacties zijn geregistreerd. Dat is bijna 16% minder dan een jaar eerder. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 59.895 woningen verkocht, 30% minder dan in dezelfde periode van 2021. Omdat het aanbod beperkt blijft, verwachten experts dat de prijzen door zullen stijgen.