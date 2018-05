Bedrijven betaalden advocaat voor entree Trump

Openbaar aanklager Mueller doet onderzoek naar deze rekeningen van de bedrijven die allemaal zaken doen met de Amerikaanse overheid.

De vraag is of de buitenlandse bedrijven de scherpe Amerikaanse anti-omkoopregels hebben overtreden.

De afrekeningen verliepen via het bedrijf van Trumps privé-advocaat Cohen, Essential Consultants.

De jurist Cohen, jarenlang advocaat van Donald Trump, is in opspraak gekomen, onder andere omdat hij $130.000 zwijggeld zou hebben betaald aan pornoster Stormy Daniels. Die claimt een affaire met Trump te hebben gehad voordat hij president werd. Trump ontkent.

’Privé’

Vicepresident Pence noemde de betalingen door Novartis een privé-aangelegenheid van Trump.

Novartis wilde Trump persoonlijk de bedrijfsvisie geven op hoe de president „een aantal zorgkwesties zou kunnen bezien”, daaronder wijzigingen in de zorgwet van president Obama, de Affordable Care Act.

In februari vorig jaar zouden de betalingen door de Zwitsers zijn gestopt, na een enkele bijeenkomst met Cohen.

Toen kwam Novartis erachter dat hij „niet in staat was om de diensten te leveren waarop Novartis had gerekend”, aldus het concern dat vorig jaar $7,7 miljard winst maakte op $50,13 miljard omzet.

Miljoenenlobby

De maandelijkse betalingen werden niet direct gestopt, het bedrijf liet het contract aflopen. Novartis claimt dat het al vroeg door Cohen werd benaderd.

In 2017 gaf Novartis $8,7 miljoen uit aan lobby-activiteiten in de Verenigde Staten.

Ook AT&T bevevestigde de advocaat $200.000 te hebben betaald. In een mail aan nieuwssite Gizmodo stelt AT&T dat Cohen geen lobbywerk heeft verricht voor het telecombedrijf. Het betaalde de advocaat „om inzicht te geven om de nieuwe regering te begrijpen”.

Het Koreaanse Aerospace betaalde $150.000, naar eigen zeggen voor inzicht in Amerikaanse accountantsvoorwaarden.

De betalingen werden onthuld door Daniels’ advocaat Michael Avenatti. Die meldde betalingen aan Cohen door een Russische miljardair en aan hem verbonden bedrijven.