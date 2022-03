’VS komt met importban voor Russische olie’

De importban gaat gelden voor alle Russische olie, vloeibaar gemaakt aardgas (lng), maar ook kolen. De beslissing om het importverbod in te stellen is wel in samenspraak met de Europese bondgenoten genomen.

Tot nu toe zijn Russische fossiele brandstoffen grotendeels vrijgesteld van sancties omdat Europese landen een grote afhankelijkheid hebben van Russische olie en gas. Russische ruwe olie is in de VS goed voor 3% van alle import. Als naar alle vormen van olieproducten wordt gekeken, gaat het om 8%.