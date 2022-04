Terugblik webinar: herfst op de beurs? Ga de zon tegemoet met 10 kooptips

Beijer maakt zich niet al te grote zorgen over de stijgende beleids- en obligatierentes. Hij denkt dat deze pas bij niveaus van 4 tot 5% de aandelenbeurzen veel pijn gaan doen. Wel voorziet hij voor de komende twaalf maanden een stevige verdere stijging van de obligatierentes. Voor Duits 10-jarige staatspapier acht hij 2 tot 2,5% haalbaar tegen 0,7% op dit moment.

Hij adviseert op korte termijn de zogenoemde Fear & Greed Index in de gaten te houden, maar wel als contra-indicator: als beleggers volgens de index heel angstig zijn, ziet hij dit als een instapgelegenheid. En als beleggers erg hebzuchtig zijn, adviseert hij voorzichtig te zijn.

Hoewel grondstoffen het de afgelopen maanden goed hebben gedaan, ziet Beijer nog volop opwaarts prijspotentieel. Hij denkt dat de goudprijs nog met ongeveer 10% kan stijgen en de olieprijs tot $120-125 kan oplopen. Hierop kunnen beleggers met een tracker inspelen, meldt Cox.

Just Eat Takeaway

Beijer wijst erop dat het technische kortetermijnplaatje voor de AEX neutraal is. Hij adviseert pas bij een doorbraak boven de weerstand van 743 weer wat steviger in te stappen. Bij 717 punten ligt belangrijke steun. Cox stelt dat een bonusproduct van Société Générale interessant kan zijn voor beleggers die niet heel enthousiast zijn, maar wel verwachten dat de AEX zich boven 520 punten handhaaft. Het jaarrendement is dan minstens 5%.

Deelnemers aan het seminar gaven aan dat zij binnen de AEX Just Eat Takeway goede herstelkansen toedichten, na de forse koersdaling in de afgelopen twaalf maanden. Beijer is op basis van technische analyse ook positief en ziet de eerste tekenen dat de neerwaartse trend voorbij is. Zolang de koers boven €27,80 blijft, is volgens hem een krachtig herstel tot €50 in de komende twaalf maanden mogelijk.

