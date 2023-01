Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwtjes aan de bar bij Sparrow

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Arjen Paardekooper (l.) met Karen Brink en Marcel de Keizer. Ⓒ De Telegraaf

„Grote kerstpaketten, dure cadeaus met oud en nieuw: het is niet meer zoals het ooit was”, viel Gertjan Freutel afgelopen feestdagen op. En dat voor een directeur van zo’n sjieke private bank als J. Safra Sarassin in Amsterdam! „Nee, dat is nu iets van vóór corona...”, viel projectontwikkelaar Siep Jan Riedstra hem bij.