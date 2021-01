Gekkenhuis bij notaris door woningbeleggers, nu komen de starters

Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Amsterdam - Makelaars en notarissen hadden het razend druk in december: ’Het was een gekkenhuis’, klinkt het. Huizenbeleggers en kopers van vakantiewoningen sloegen op het laatst toe, om nog even de oude lage overdrachtsbelasting mee te pakken. Nu zitten de wachtkamers alweer vol met jonge starters, die komen profiteren van het nultarief.