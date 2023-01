Premium Het beste van De Telegraaf

Dit bedrijf spint juist garen bij energiecrisis: ’We roepen dit al jaren’

Door Sophie Zimmerman Kopieer naar clipboard

Klanten staan nu in de rij voor de energieverbruiksmanagers van ondernemer Marc de Beijer, maar dat was niet altijd het geval. Ⓒ Aldo Allessie

Breukelen - Terwijl menig ondernemer slapeloze nachten heeft van de oplopende energierekening, plukt ondernemer Marc de Beijer juist de vruchten van de energiecrisis. De klanten staan in de rij voor zijn energieverbruiksmanager. „Het is wel heel bevreemdend om in overheidsspotjes teksten te horen komen die ik al jaren roep, maar waar nooit interesse in werd getoond. Ook niet door diezelfde overheid.”