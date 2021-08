AEX klimt naar 790 punten

De AEX noteert 0,3% winst bij 789,7 punten. De AMX koerst 0,4% in de plus bij 1104,1 punten.

In Nederland kijken beleggers maandag naar het fors lagere cijfer voor het ondernemersvertrouwen gemeld door het CBS over augustus, afgezet tegen juli.

Elders in Europa staat de Duitse DAX een fractie positief, net als de CAC 40 in Parijs. De Britse beurzen zijn vandaag gesloten vanwege Summer Bank Holiday.

In Azië is de Nikkei 0,5% hoger gesloten. De Hangseng-index wint 0,5%, Shanghai staat 0,4% in de plus.

Peking meldt vandaag met een nieuw werkgelegenheidsplan tegen 2025 zeker 55 miljoen banen te kunnen scheppen in zijn grote steden.

Japan rapporteert hogere retailverkopen over juli. De overheid komt volgens de regering met een variatie op coronavaccins om besmettingen te beperken.

Besmettingszorgen VS

Zorgen over zulke besmettingen en reisbeperkingen wereldwijd spelen markten parten. Inmiddels zijn 216 miljoen besmettingen geregistreerd volgens het Johns Hopkins CSSE-Institute. Ruim 38,8 miljoen besmettingen doen zich voor in de Verenigde Staten, dat daarmee India voorbijstreeft.

In New York gaan de beurzen volgens de futures om half vier naar een groene opening met rond 0,1% winst.

Vrijdag sloot de Dow Jones 0,7% hoger bij 35.455,80 punten, de Nasdaq en S&P 500 bereikten een record.

Amerikaanse olie noteert 0,2% lager, terwijl orkaan Ida met een categorie 4 over de Amerikaanse staat Louisiana raast waar olieplatforms op slot zijn gezet in afwachting van de storm. Brent-olie staat daarentegen 0,3% hoger.

Rente daalt

De euro koerst 0,1% opwaarts tot $1,1798. De rentevergoeding voor een 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie is bij 1,3025 een fractie gedaald. De Duitse bund zakt tot -0,423%.

Goud noteert een fractie hoger en boven $1820 per troy ounce. Cryptomunt bitcoin verliest vaart: -1,7% bij $47.963.

Beleggers kijken deze week volgens brokers naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Economen rekenen voor augustus op 750.000 nieuwe banen.

De Federal Reserve heeft afgelopen week geen concrete afbouw van zijn $120 miljard grote maandaankopen van obligaties aangekondigd, noch de startdatum van een renteverhoging. Een aankondiging voor die afbouw of tapering volgt nu waarschijnlijk in november, zo luidt de consensus.

Besi leidt

Bij de hoofdfondsen staat chiptoeleverancier Besi dankzij 1,7% koerswinst bovenaan. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield stijgt 1,1%. Chipmachinemaker ASML plust met 0,9%, bij een indexgewicht van 19%. Halfgeleider ASMI krijgt er 0,8% bij.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway is snel hersteld van 1,1% neergang naar 0,5% koerswinst. Het bedrijf stuit in New York op een maximum-commissie die het aan restaurants voor de maaltijdbezorger mag vragen. Zijn aankoop Grubhub rekent 20%. Het Nederlandse concern heeft bezwaar aangetekend. Maar het zou het einde van de opmars van Just Eat Takeaway.com in deze grote staat kunnen betekenen, aldus broker IG.

Onderin noteert NN Group 0,4% verlies, Ahold Delhaize en Heineken staan 0,2% lager.

Vandaag noteert ASR ex-dividend.

In de Midkap noteert Alfen 1,3% winst. Chemicaliëndistributeur OCI gaat 1,1% vooruit. Eurocommercial Properties vormt met 0,7% verlies de bodem. Ingenieursbureau Arcadis, betrokken bij de dijkversterking aan de zuidkust, zakt een fractie.

