Besi en Takeaway stuwen AEX richting 790 punten

Rond 16.00 uur koerst de AEX-index 0,3% hoger op 789,2 punten. De beursgraadmeter bereikte vanochtend een record bij een stand van 789,88 punten. De AMX is vrijwel onveranderd op 1100,1 punten. De koersenborden in Parijs (-0,01%) en Frankfurt (+0,02%) blijven eveneens dichtbij de slotstanden van vrijdag. De beurs in Londen is vandaag gesloten vanwege de Summer Bank Holiday.

Het economisch sentiment in de eurozone is in augustus gedaald, volgend op zes maanden van stijging op rij. Duitsland gaf zijn inflatiecijfer vrij, een toename van 3,9% op jaarbasis, maar vlak vergeleken met juli.

De Federal Reserve heeft afgelopen week geen concrete afbouw van zijn $120 miljard grote maandaankopen van obligaties aangekondigd, noch de startdatum van een renteverhoging. Een aankondiging voor die afbouw, oftewel tapering, volgt nu waarschijnlijk in november, zo luidt de consensus.

,,Vandaag klinkt op de markten toch vooral de positieve reactie door op de woorden van Federal Reserve-voorzitter Powell van afgelopen vrijdag. Er waren daarvoor wat zorgen na woorden van enkele medebestuurders die de steun sneller wilden afbouwen. Maar Powell heeft ruimte geschapen om de markten nog steun te kunnen blijven geven”, zegt vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING).

Bij verder economisch herstel, prima bedrijfswinsten en centrale banken die nog lang een stimulerend beleid zullen voeren, is er nog steeds een zogeheten ’goudlokje-scenario’ voor beleggers. ,,Alles is precies goed”, illustreert Wiersma.

Coronazorgen

In de dienstensector loopt het vertrouwen wel iets terug. ,,Daar speelt het effect van het deltavirus een rol, maar nog niet wezenlijk.”

Inmiddels zijn 216 miljoen coronabesmettingen geregistreerd volgens het Johns Hopkins CSSE-Institute. Ruim 38,8 miljoen besmettingen doen zich voor in de Verenigde Staten, dat daarmee India voorbijstreeft. Het leidt tot nieuwe reisbeperkingen.

,,Anderhalf jaar sinds het begin van de coronacrisis weten we kennelijk behoorlijk goed hoe ermee om te gaan en wat een lockdown allemaal verricht”, zo verklaart econoom Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer de koersreacties.

In Azië is de Nikkei vanochtend 0,5% hoger gesloten. Peking meldt bovendien met een nieuw werkgelegenheidsplan tegen 2025 zeker 55 miljoen banen te kunnen scheppen in zijn grote steden.

Winst voor Nasdaq

In New York is techbeurs Nasdaq vanmiddag 0,5% hoger uit de startblokken gekomen. De Dow Jones-index is echter vrijwel vlak. Vrijdag sloot de Dow Jones 0,7% hoger bij 35.455,80 punten, de Nasdaq en S&P 500 bereikten een record.

Amerikaanse olie noteert 0,2% lager, terwijl een afgezwakte orkaan Ida over de Amerikaanse staat Louisiana raast waar olieplatforms op slot zijn gezet in afwachting van de storm. Brent-olie staat daarentegen 0,3% hoger.

Het oliekartel OPEC en partners als Rusland zouden bij hun aanstaande vergadering volgens Bloomberg hun huidige productie ’doorrollen’ en in september 400.000 vaten per dag extra in de markt brengen.

Rente daalt

De euro koerst 0,1% opwaarts tot $1,1798. De rentevergoeding voor een 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie is bij 1,3025 een fractie gedaald. De Duitse bund zakt tot -0,423%.

Goud noteert een fractie hoger en boven $1820 per troy ounce. Cryptomunt bitcoin verliest vaart: -1,7% bij $47.963.

Beleggers kijken deze week volgens brokers naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Economen rekenen voor augustus op 750.000 nieuwe banen.

Besi leidt in AEX

In de AEX staat Besi (+2,5%) bovenaan. De chiptoeleverancier werd vorige week ook al 8% meer waard. Bij de chipfondsen zijn ASML (+1,4%) en ASMI (+1,3%) ook in trek.

Just Eat Takeaway veert 1,9% op na een dreun van 7,5% op vrijdag. Het maaltijdenbestelbedrijf stuit in New York op een maximum-commissie die het aan restaurants voor de maaltijdbezorger mag vragen. Zijn aankoop Grubhub rekent 20%. Het Nederlandse concern heeft bezwaar aangetekend. Maar het zou het einde van de opmars van Just Eat Takeaway.com in New York kunnen betekenen, aldus broker IG.

Onderin staat techinvesteerder Prosus met 2,2% teruggang. China zou geen toestemming geven aan techfondsen zoals Tencent, waarin Prosus een belang heeft, om in de VS naar de beurs te gaan.

In de AMX gaat kunstmestfabrikant OCI 2% vooruit. Winkelvastgoedfonds Eurocommercial Properties vormt met 2,1% verlies echter de bodem.

