Tesla duikt onder door Musk ‘bewierookte’ $420

Musk had eind vorig jaar de koersspurt van Tesla naar $420 nog uitbundig geprezen vanwege de connectie met de marihuanacultuur. De topman kreeg eerder nog forse kritiek nadat hij tijdens een podcast een jointje rookte.

In de afgelopen weken is het aandeel van de fabrikant van elektrische auto’s net als andere autofabrikanten hard geraakt vanwege de zorgen over de economische gevolgen van het coronavirus. Vooral de vrees dat er veel minder animo zal zijn voor luxe auto’s heeft de koers van Tesla laten kelderen vanaf de jaartop van $900 tot $416.

Ook het enthousiasme bij analisten voor de prestaties van Tesla is flink getemperd. Zo zette begin deze week RBC nog diep het mes in het koersdoel van de fabrikant van elektrische auto’s.