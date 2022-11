Premium Het beste van De Telegraaf

Helft zorgmedewerkers ervaart te hoge werkdruk: meeste last bij personeel kinderopvang

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De helft van de werknemers in de zorg en welzijnssector had in het tweede kwartaal van 2022 last van een veel te hoge werkdruk.