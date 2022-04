Premium Het beste van De Telegraaf

Dag scheepsbouw, hallo robots

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Odense - Flauwe krantenkoppen over het ’robotsprookje van Odense’ hebben ze in de geboortestad van Hans Christiaan Andersen, nu wel vaak genoeg gezien. Maar er was eens, lang geleden een rijke Deense reder die in een land hier ver vandaan een lasrobot aan het werk zag. En aan het eind van het verhaal hadden alle kinderen in zijn stad robots om mee te spelen.